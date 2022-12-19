Яка поразка потрібна для майбутнього Росії? Західні аналітики готуються до різних сценаріїв

Падіння Радянського Союзу багатьох західних аналітиків застало зненацька, деякі керівники західних країн намагалися навіть завадити цьому процесу, нагадують історики. Враховуючи цей досвід, нинішні аналітики у Вашингтоні та Лондоні намагаються передбачити та підготуватися до найбільш імовірних, на їхню думку, сценаріїв виходу Росії з війни з Україною.

Для оглядачів з американського Hudson Institute та британського Chattam House питання не стоїть, чи Росія програє. Натомість їх цікавить, що буде потім: чи Росія залишиться у своїх кордонах, чи розпадеться, як колись СРСР на менші державні утворення, чи буде можлива її демократизація і за яких умов. А головне – що Захід має зробити, щоб найкраще бути готовим до майбутніх потрясінь.

Поки одні експерти обговорюють питання, що запропонувати Кремлю, щоб він пішов на поступки в Україні, інші, а серед них і західні аналітики і деякі російські ліберали, стверджують, що жодні поступки не зупинять апетити агресивної диктатури, у яку перетворився режим Володимира Путіна.

Росія має програти – російські історики

Співзасновниця російської правозахисної організації «Меморіал», яка стала одним із співлауреатів цьогорічної Нобелівської премії миру, Ірина Щербакова каже, що не бачить перспектив для дипломатичного вирішення війни в Україні.

Рішення, яке зараз буде, на мій погляд, є військовим

«Рішення, яке зараз буде, на мій погляд, є військовим. А про всі дипломатичні кроки мова піде тоді, коли Україна відчує, що виграла цю війну, і зможе виставити свої умови», – цитує Euronews слова правозахисниці та історика під час зустрічі на початку місяця у німецькому Гамбурзі, де вона отримала ще одну премію за правозахисну діяльність з рук канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Її позицію поділяє і інший відомий російський історик – Андрій Зубов. Йому довелося емігрувати з Росії до Чехії після того, як він висловив протест проти окупації Криму, а потім засудив нову російську агресію у 2022 році. Він вважає, що Захід має зосередити всі сили на підтримці України заради її перемоги над Росію.

Якщо Путін переможе у цій війні або досягне суттєвих переваг, то для Заходу це буде означати, що через п’ять років потрібно чекати на нову велику війну з Росією

«Якщо Путін переможе у цій війні або досягне суттєвих переваг, то для Заходу це буде означати, що через п’ять років потрібно чекати на нову велику війну з Росією», – сказав Зубов в інтерв’ю проєкту «Настоящее время», створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

На його думку, в результаті Росія має позбутися контролю над своєю ядерною зброєю, її енергетичні монополії мають стати приватними, щоб унеможливити використання їх урядом для фінансування своїх зовнішньополітичних цілей, та має відбутися засудження режиму як юридичне, так і моральне.

Як каже історик, суспільство має переглянути і свою культуру, бо не позбувшись імперської парадигми, Росія не має шансів на демократичне майбутнє. Але разом з тим Зубов каже, що розпад Росії небезпечний насильством, ним скористається Китай, що не вигідно Заходу, і це потрібно попередити.

Усі майбутні керівники Росії мають знати, що напад на Україну був «колосальною помилкою» – британський експерт

Єдиний шлях до миру у нинішній війні – це воєнна поразка Росії, вважають і західні експерти, які нещодавно обговорювали це питання у лондонському мозковому центрі Chattam House.

Кір Джайлз, старший науковий співробітник-консультант з питань Росії у Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House вважає, що необхідною умовою того, що Росія відкине свої імперські амбіції, буде усвідомлення всіма її майбутніми керівниками, що «напад на Україну був колосальною помилкою, яку не можна повторювати».

Поразка режиму має, на його думку, включати зміну всього політичного режиму, а не лише президента Володимира Путіна, бо, за словами Джайлза, не Росія є продуктом Путіна, а навпаки – він є продуктом російської політичної культури.

За словами Джайлза, одного з провідних британських експертів з питань безпеки, який спеціалізується на Росії та її збройних силах, для розуміння, чим є сьогоднішня Росія, важливо не лише те, що вона вважає себе в праві вимагати контролю над своїми сусідами, але і те, як вона «реалізує це право».

«Вона розуміє це так, що якщо ці країни не хочуть підкоритися Росії, то вона почне проти них геноцидну війну, щоб силою змусити їх повернутися, вживаючи найбільш варварські і дикунські способи. І це також має змінитися для того, щоб Росія не становила більше загрози», – сказав Кір Джайлз під час дискусії, що відбувалася у Chatham House на початку грудня.

Джайлз каже, що не бачить шляхів демократизації Росії у найближчий час, а тому і у випадку, якщо Росія залишиться федерацією і збиратиме сили на наступний напад, чи якщо вона розпадеться на міні-держави, що воюватимуть між собою за допомогою приватних армій, потрібно надати найбільшу підтримку сусіднім з нею державам, щоб вони могли себе захистити.

«Захист територій західних країн починається на кордоні з Росією», – каже Джайлз. Він додає, що західні аналітики не уявляли, що можна вести війну такими способами, якими її веде Росія в Україні. А тому така армія, як британська, наприклад, є неготовою до війни на виснаження, яку веде Росія в Україні, і Лондону складно допомагати союзниками зброєю, яку він сам уже не розраховував використовувати.

Захід має готуватися до розпаду Росії – вашингтонський аналітик

Вашингтонський експерт Люк Коффі вважає, що успіх України на полі бою може дати унікальну можливість закрити Росію в геополітичній ізоляції на ціле покоління.

Навіть якщо можливість засудження російських політичних і військових лідерів віддалена, міжнародне співтовариство все одно має спробувати

У те, що Росія перетвориться найближчим часом на демократію, аналітик не вірить, а тому радить не повторювати минулі помилки, коли Захід вкладав сили і ресурси у намагання демократизувати Росію після розвалу СРСР. Він радить, що варто просто визнати, що Заходу завдання з демократизації Росії не під силу.

«Той, хто замінить Путіна, не буде Томасом Джефферсоном», – каже Коффі. Наступний лідер, на його думку, буде «таким же націоналістичним і авторитарним».

«Західним політикам слід припинити сподіватися на «поміркованого» російського лідера, який хоче миру зі своїми сусідами та реформ вдома», – вважає Коффі і радить зосередитися на тому, щоб стримувати негативні явища, які потягне за собою розпад Росії, наприклад, поставити під контроль зброю масового знищення.

Як вважає Коффі, після поразки режиму Кремль не зможе втримати державу, що нині складається з 83 суб’єктів федерації, у нинішніх кордонах. Адже в деяких регіонах вже чутні заклики до відділення від Росії, які можуть посилитися поверненням з війни представників цих народів. Про що, на його думку, потрібно подбати, так це про те, щоб насильство не виплеснулося за межі нинішніх російських кордонів.

Коффі вважає, що країнам по периметру Росії, які постраждали від російських зазіхань на їхню територію, таким, як, зокрема, Україна, Молдова, Грузія, потрібно допомогти відновити територіальну цілісність. А НАТО та Європейському союзу експерт з питань Європи та Євразії радить скористатися слабкістю Москви та прийняти за раз усіх країн-кандидатів і претендентів, які залишаться на момент розпаду Росії.

«Планування цього, включаючи підготовчу роботу для будь-яких інституційних реформ, необхідних для додавання нових членів, має розпочатися зараз» – пише Коффі у своїй нещодавній статті для аналітичного центру Hudson Institute.

Важливим елементом підготовки до розпадку Росії аналітик вважає створення міжнародного трибуналу, який «притягне до відповідальності найвищих політичних і військових керівників Росії за вчинення злочину агресії проти України».

«Навіть якщо можливість засудження російських політичних і військових лідерів віддалена, міжнародне співтовариство все одно має спробувати», – вважає він, бо ситуація всередині Росії може створити можливості для міжнародної спільноти притягнути цих винних до відповідальності.

Поразка Росії, на його думку, призведе до збільшення ролі Китаю та Туреччини, і не лише в Євразії, але і на Близькому сході, і в Африці, де були сильні російські позиції. До цього сценарію, на думку Коффі, також потрібно готуватися заздалегідь.