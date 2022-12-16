«Україна точно переможе. Але перемоги недостатньо» – президент Міжнародного інституту омбудсмена

Україна точно переможе у війні з Росією, у цьому немає сумнівів, каже в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода президент Міжнародного інституту омбудсмена Кріс Фільд. Однак перемоги може бути недостатньо, щоб запобігти іншим актам агресії, додає він. У розмові з Радіо Свобода Кріс Фільд розповів, якою він бачить реформу світової системи безпеки, як це може відбуватися та чи доцільний спеціальний трибунал щодо злочинів РФ в Україні.

– Ви були в Києві і брали участь у конференції «Права людини у темні часи», де сказали, що Росія повинна заплатити за війну, яку вона розпочала. Як, на вашу думку, Росія заплатить, що має статися у вимірі прав людини?

РФ веде протиправну і аморальну війну проти великого суверенного народу України

– Я точно сказав це, і саме це і мав на увазі. Російська Федерація веде протиправну і аморальну війну проти великого суверенного народу України.

Стосовно того, як Російська Федерація повинна заплатити, зрештою, буде багато речей, які повинні відбутися. Воєнні злочини на Херсонщині та в усій Україні є, були і, на жаль, ще точно будуть розкриватися. І, звичайно, це почалося ще із незаконного вторгнення у Крим.

Зрештою, ми маємо побачити наслідки для тих, хто вчиняв ці злочини, наслідки цієї незаконної війни та репарації, щоб допомогти профінансувати та відновити інфраструктуру, те, що було надзвичайно пошкоджено, а в деяких випадках, звичайно, знищено через війну Російської Федерації.

– Ви згадали про репарації, а також про наслідки для злочинців. Чи можете ви уточнити, які саме наслідки?

– Ці наслідки чітко визначені в низці документів Організації Об’єднаних Націй та інших інструментах щодо воєнних злочинів. Тих, які визначають їх як аморальні і незаконні дії, але які у підсумку можуть і повинні призвести до форм репарацій, як грошових, так і до кримінально-правових наслідків за вчинені злочини.

Я бачив воєнні злочини, які були скоєні. Я бачив їх на власні очі. І я можу чітко сказати, що Росія повинна заплатити за ці дії

Не треба мати ілюзій щодо цього. Я мав величезний привілей стояти поряд із найсміливішими українцями протягом останніх п’яти днів у Києві та Ірпені. І те, що я побачив, – це жахливі руйнування. Я бачив воєнні злочини, які були скоєні. Я бачив їх на власні очі. І я можу чітко сказати, що Росія повинна заплатити за ці дії.

– Зараз обговорюється питання створення міжнародного трибуналу. Деякі країни виступають за це, кажуть, що хочуть це ініціювати. І ще є дискусія про те, чи цей трибунал має відбутися після закінчення війни, чи його потрібно розпочати прямо зараз. Яка ваша позиція? І якщо ви бачите складність в організації цього, як цьому можна зарадити?

– Ви ставите чудове запитання. І немає сумніву, що в усьому світі є величезна кількість країн, дозвольте мені відразу назвати принаймні три: Польща, Велика Британія та Австралія, але є ще багато інших країн, які вважають цю війну обурливою та аморальною, і що злочини потребуватимуть певного надсуду або якоїсь форми трибуналу – на розсуд міжнародної спільноти. Але мають бути наслідки.

РФ потрібно надіслати меседж, що ця нинішня війна та війни, які вона раніше розв’язувала проти України, включно з вторгненням у Крим, повинні припинитися. Їм треба передати меседж, що будуть серйозні наслідки

Я повністю впевнений, що під винятковим керівництвом президента Зеленського, найхоробрішого та найбезстрашнішого лідера світу, український народ переможе у цій війні. Але перемоги недостатньо. Російській Федерації потрібно надіслати меседж про те, що ця нинішня війна та війни, які вона раніше розв’язувала проти України, включно з вторгненням у Крим та навіть війни раніше, повинні припинитися. Їм треба передати меседж, що будуть серйозні наслідки.

І, звичайно, вони стикаються із наслідками вже зараз, включно з низкою заборон для Російської Федерації, і вони дуже доречні і повинні тривати.

– Ми бачимо в ЗМІ дискусії про те, що, можливо, звільнення Криму буде надто складним завданням для Збройних сил України, і, напевно, цього не буде або не відбудеться найближчим часом. Попри це, чи понесе Росія відповідальність за окупацію Криму та за порушення прав людини, які відбуваються там не з 2022-го, а з 2014 року?

– Саме так. Ці порушення відбуваються протягом майже десятиліття, як ви сказали. І Російська Федерація має заплатити за порушення, які там сталися. Їхнє вторгнення, яке іноді називають анексією, але все ж вторгнення до Криму було абсолютно незаконним, порушило всі міжнародні конвенції, і це також має закінчитися.

Щодо звільнення півострова, це вирішуватиме суверенний народ України. Я можу сказати лише те, що я думаю, і сподіваюся, що світ підтримає те, що Україна врешті-решт матиме моральне і законне право на всю свою суверенну державу. І це включає, звичайно, Крим.

– Ми чули, наприклад, від президента Зеленського, що Росію потрібно вигнати з Ради безпеки ООН. Дехто в Україні припускає, що РФ отримала своє місце в Радбезі незаконно. Чи можуть Росію вигнати звідти і як ще потрібно реформувати міжнародну систему?

Зараз Україна виграє цю війну

– Російська Федерація не має мати можливість використовувати право вето та інші права голосу, щоб паралізувати систему міжнародного правосуддя, в тому числі вдиратися на суверенну територію інших держав, як вона прагнула і зробила в Україні. І, звичайно, у Росії думали, що зроблять це легко і швидко. Але місто-герой Ірпінь, серед інших, зупинило їх. І зараз Україна виграє цю війну, і я переконаний, що вона виграє.

Але президент Зеленський, на мій скромний погляд, абсолютно має рацію. Це також має розпочати зміни у світовій системі. Усі омбудсмени, серед яких я маю честь бути президентом Міжнародного інституту омбудсмена, ми віримо у верховенство права. Ми віримо в демократію. Ми віримо в права людини. А такі речі не можуть відбуватися, коли у вас є країна-окупант з рівнем прав, який зараз має Російська Федерація в міжнародній системі.

– Але як це може відбуватися?

– Я думаю, що зрештою це станеться з волі світу. На мою думку, якщо ви подивитеся на історію, зрештою, коли є достатньо сильні лідери, такі, як Черчилль під час Другої світової війни, як президент Зеленський зараз, і є достатня воля, можуть відбутися великі зміни.

Організація Об'єднаних Націй виникла в результаті Другої світової війни. Таким чином ми бачимо, що такі речі можуть статися, і ми бачимо, що значні незаконні вторгнення в країни можуть спровокувати значні зміни в міжнародному порядку, заснованому на правилах.