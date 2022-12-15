«Не впевнений у здатності виправдати вартість війни» – ISW про скасування виступів Путіна

Відкладення президентом Росії Володимиром Путіним його щорічного послання до Федеральних зборів вказує на те, що Кремль не впевнений у тому, що зможе продовжувати формувати російський інформаційний простір на тлі зростання його критики через вторгнення в Україну, заявляють аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Відхід Росії з Київської області й півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсував плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до Федеральних зборів… Путін, ймовірно, передбачав подібний результат на початку весни і відклав звернення на невизначений термін, ймовірно, через невдачі російської армії, оголошену ним анексію територій, які не контролювали російські війська, і громадське невдоволення мобілізацією», – йдеться в повідомленні.

Аналітики припускають, що, можливо, Путін «все ще чекає і сподівається» виголосити «грандіозну переможну промову» в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що Росія не може досягти оголошених ним цілей в Україні.

«Путін може бути не впевнений у своїй здатності виправдати вартість війни на тлі внутрішніх і глобальних справ Росії під час звернення до російської громадськості й еліт. Перемога в Україні могла дозволити Путіну приховати російські людські та фінансові втрати, як у 2014 році, але Росія не мала значних перемог після окупації Лисичанська на початку липня. Раніше Путін намагався «продати» анексію частково окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей 30 вересня як велику перемогу, лише щоб викликати подальше нарікання серед російських еліт і підірвати наративи державної пропаганди», – йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що раніше Путін уже скасував свою щорічну пресконференцію, ймовірно, намагаючись уникнути відповідей на запитання про військові невдачі Росії.

«Схоже, що Путін все частіше звертається до сценарію та попередньо записаних виступів, таких як його зустріч із 18 підібраними жінками 25 листопада, які неправдиво представилися матерями мобілізованих військовослужбовців. Путін, ймовірно, намагається запобігти ризикам, пов’язаним із відповіддю на складне запитання. Однак скасування пресконференції може підірвати його популістську привабливість як правителя, який контактує зі своїм населенням», – заявили аналітики.

Напередодні тало відомо, що Путін може не виступити з посланням до Федеральних зборів цього року – у порушення конституції Росії.

Джерело державного російського агентства ТАСС у парламенті РФ відзначило, що до послання потрібно «серйозно готуватися, а до кінця року залишилося замало часу». За офіційними повідомленнями, Путін розпочав підготовку до послання ще у лютому 2022 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пізніше його речник Дмитро Пєсков неодноразово обіцяв, що послання відбудеться до кінця року.

Відповідно до конституції Росії, президент зобов’язаний звертатися до Федеральних зборів зі щорічними посланнями про стан справ у країні, про основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Раніше Путін скасував свою традиційну щорічну велику пресконференцію. Щорічної «Прямої лінії», під час якої Путін відповідав на запитання росіян, ймовірно, також не буде: її дати продовжують переноситися. У листопаді видання РБК писало, що в Кремлі ще не визначилися, чи проводитимуть традиційні ефіри з Путіним – на це, серед іншого, впливає хід війни в Україні.

Також Путін не братиме участі у хокейному матчі на Красній площі, який традиційно проходив перед Новим роком.