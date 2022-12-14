Путін може не виступити з посланням до Федеральних зборів – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін може не виступити з посланням до Федеральних зборів цього року – у порушення конституції Росії.

Джерело державного російського агентства ТАСС у парламенті РФ відзначило, що до послання потрібно «серйозно готуватися, а до кінця року залишилося замало часу». За офіційними повідомленнями, Путін розпочав підготовку до послання ще у лютому 2022 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пізніше його речник Дмитро Пєсков неодноразово обіцяв, що послання відбудеться до кінця року.

Відповідно до конституції Росії, президент зобов’язаний звертатися до Федеральних зборів зі щорічними посланнями про стан справ у країні, про основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Однак у 2017 році щорічного послання Путіна не було: його перенесли на березень 2018 року, ближче до президентських виборів. У публічному полі порушення Путіним конституції не викликало особливої реакції. Після появи інформації про це у ЗМІ керівник юридичного відділу Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов сказав, що «готується правопорушення», і заявив, що вони звернуться до Генпрокуратури Росії. Чи це було зроблено, невідомо.

Раніше Путін скасував свою традиційну щорічну велику пресконференцію. Щорічної «Прямої лінії», під час якої Путін відповідав на запитання росіян, ймовірно, також не буде: її дати продовжують переноситися. У листопаді видання РБК писало, що в Кремлі ще не визначилися, чи проводитимуть традиційні ефіри з Путіним – на це, серед іншого, впливає хід війни в Україні.

Також Путін не братиме участі у хокейному матчі на Красній площі, який традиційно проходив перед Новим роком.