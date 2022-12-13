В ISW прокоментували повідомлення про можливу відставку начальника Генштабу Росії

Міністерство оборони Росії офіційно заперечило повідомлення у ЗМІ про те, що начальника Генерального штабу Росії генерала Валерія Герасимова усунули чи готуються замінити найближчим часом, але при цьому відомство не запропонувало «достовірну підтримку» цього спростування, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Міноборони Росії прямо заперечило відставку або заміну Герасимова, назвало ці заяви українським «фейком» і надало посилання на фото, які нібито демонструють виконання службових обов’язків Герасимова протягом останніх кількох тижнів», – йдеться в повідомленні.

Аналітики додали, що Міністерство оборони Росії і раніше виявляло «подібну чутливість» до повідомлень про відставку або заміну Герасимова.

«Ця спроба довести, що Герасимов все ще виконує обов’язки начальника Генерального штабу РФ, свідчить про те, що Міноборони Росії намагається представити російське військове керівництво як присутнє та залучене до російських військових справ, а також протидіяти повідомленням про масові збої та неузгодженість у російській командній структурі після невдач в Україні. Попри таку очевидну зацікавленість у підтримці репутації Герасимова, Міноборони Росії не змогло надати відеодокази його діяльності, що воно постійно робило з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і мало б легко зробити для начальника Генерального штабу», – заявили в ISW.

Минулого тижня в Інституті вивчення війни заявляли, що президент РФ Володимир Путін може втратити підтримку провоєнної спільноти через те, що російські війська не змогли витіснити українські сили з артилерійської зони тимчасово окупованого Донецька.

Аналітики зазначають, що колишній ватажок бойовиків угруповання «ДНР» Ігор Гіркін прямо розкритикував Путіна за те, що той не зміг «захистити» Донбас, що було визначено однією з цілей «спеціальної операції» в Україні.

«Гіркін зокрема відреагував на те, що президент РФ охарактеризував хід «спецоперації» як «стабільний», заявивши, що лише Путін і Міноборони Росії вважають війну успішною», – вказують у звіті ISW.