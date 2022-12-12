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Щоб поповнити втрати, у армію РФ призивають жінок – Генштаб ЗСУ

28 жінок відправлені на підготовку військовим комісаріатом Донецька, кажуть у Генштабі (фото ілюстративне)

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що з метою поповнення втрат, які російські війська зазнають на фронті в Україні, у армію РФ призивають жінок.

«З метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1-го армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок. 28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк», – йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Військові кажуть, що російська сторона продовдує зазнавати втрат у живій силі. Повідомляється, що лише у лікарні Кремінної Луганської області перебуває понад 100 військових РФ з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни не є можливим.

У війні проти України Росія за минулу добу втратила близько 620 військових, загалом від 24 лютого – 94 760, повідомляв вранці Генеральний штаб Збройних сил України.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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