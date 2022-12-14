Заяви Гіркіна підтверджують «бурхливі дебати» в Росії про ведення війни – британська розвідка

Заяви колишнього ватажка бойовиків угруповання «ДНР», так званого «міністра оборони» Ігоря Гіркіна (псевдо Стрєлков) після перебування у складі батальйону угруповання «ДНР» підкреслили «бурхливі дебати» щодо ведення війни, які тривають у безпековій спільноті Росії, заявляє британська розвідка.

«6 грудня 2022 року Ігор Гіркін, відомий російський націоналіст і колишній офіцер військової розвідки, заявив, що провів два місяці у складі батальйону «ДНР» на передовій. Він сказав, що цей його досвід виявив «кризу стратегічного планування» операції Росії в Україні. Гіркін також висміював нинішній акцент російської армії на будівництві великих позиційних оборонних споруд, ставлячи під сумнів їх корисність у сучасній війні. Його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у безпековій спільноті Росії», – йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що чутки, які поширювалися в соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника Генштабу Росії генерала Валерія Герасимова могли звільнити, «неможливо перевірити».

«Однак напруга між групами, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії Росії», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

Минулого тижня в Інституті вивчення війни заявляли, що президент РФ Володимир Путін може втратити підтримку провоєнної спільноти через те, що російські війська не змогли витіснити українські сили з артилерійської зони тимчасово окупованого Донецька.

Аналітики зазначають, що колишній ватажок бойовиків угруповання «ДНР» Ігор Гіркін прямо розкритикував Путіна за те, що той не зміг «захистити» Донбас, що було визначено однією з цілей «спеціальної операції» в Україні.

«Гіркін зокрема відреагував на те, що президент РФ охарактеризував хід «спецоперації» як «стабільний», заявивши, що лише Путін і Міноборони Росії вважають війну успішною», – вказують у звіті ISW.