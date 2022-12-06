Гіркін розповів, як не зміг потрапити на фронт

Колишній ватажок бойовиків угруповання «ДНР», так званий «міністр оборони» Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) повідомив 6 грудня, що повернувся до Москви із зони бойових дій проти України. За його словами, він не зміг потрапити на фронт через проблеми з документами. У листопаді 2022 року цього росіянина було заочно засуджено до довічного увʼязнення судом у Нідерландах – через його роль у збитті малайзійського «Боїнга» в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Гіркін неодноразово критикував російське керівництво до початку лютневого вторгнення, а після початку заявляв, що його не пускають воювати. У жовтні 2022 року він поїхав брати участь у бойових діях. За його словами, його було зараховано на посаду рядового, попри військове звання полковника. Проте він виконував обовʼязки начальника штабу батальйону сил одного з підрозділів донецьких бойовиків, що випливає з його розповіді у соціальних мережах.

Згодом він виявив, що на нього не оформлені документи. "Якби в поїздках зі мною щось трапилося - то... треба пояснювати, що це було б представлено виключно «самодіяльністю авантюриста Гіркіна» або (у кращому випадку) нещасним випадком при проведенні «волонтерської діяльності», – написав він. За його словами, безпосереднє керівництво не повідомило йому про це, оскільки під імʼя «Стрєлкова» підрозділу вдавалося збирати продовольство, спорядження, транспорт та добровольців.

«Мені залишилося тільки здати незаконно видані мені автомат, пістолет, гранати та боєприпаси, залагодити нагальні питання з нерозподіленим спорядженням та гуманітаркою, а також добровольцями, і відбути куди вважаю за потрібне. Що мною і зроблено», – вказав бойовик.

Колишній офіцер ФСБ Гіркін став відомим навесні 2014 року. Очолюваний ним загін, який прибув із Росії, захопив міста Словʼянськ та Краматорськ у Донецькій області України, що стало фактичним початком бойових дій. Київ розпочав воєнну операцію з використанням регулярної армії, Москва підтримала бойовиків, у тому числі зброєю та особовим складом.

У 2014 році Гіркін залишив Донбас після конфлікту з керівництвом бойовиків та Москвою, а також катастрофи пасажирського літака в небі над Донецькою областю. Він намагався стати політиком, увійшовши до складу «Комітету 25 січня», який позиціонував себе як опозиція російській влади з консервативно-націоналістичних позицій.

У жовтні Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголошувало про нагороду у 100 тисяч доларів за взяття Гіркіна в полон. У Києві проти нього порушені справи за статтями про тероризм, убивства, тортури та порушення державного суверенітету країни. Свої приватні нагороди за росіянина запропонували кілька українських бізнесменів.