Британська розвідка: держбюджет Росії не відповідає витратам на війну

Державний бюджет РФ на 2023 рік занадто оптимістичний та не відповідає витратам на війну, тому фінансування інших сфер бюджету, ймовірно, зменшать, зазначає Міністерство оборони Британії в твітері.

«Нещодавно російський диктатор Володимир Путін схвалив держбюджет РФ. На оборону наступного року Росія планує виділити 9 трлн рублів (143 млрд доларів). Це майже 30% від всього бюджету, що набагато більше, ніж у попередні роки», – повідомили в британскому відомстві.

Проте британська розвідка припускає, що цих коштів Росії не вистачить, щоб перекрити витрати на війну проти України. Тому інші сфери зазнають тиску.

«Бюджет, схвалений Путіним, ймовірно, є надто оптимістичним щодо очікуваних доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну», – йдеться у повідомленні.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Російська влада придушує антивоєнні протести і карає за антивоєнні висловлювання. Діячам культури, які критикують вторгнення в Україну, забороняють виступати на російських сценах, звільняють із театрів та не знімають у фільмах.