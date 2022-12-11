Кримське питання перетворить війну на десятилітній конфлікт – WP

Претензії України та РФ на Кримський півострів не дають надії на мирне дипломатичне врегулювання конфлікту, йдеться в повідомленні видання The Washington Post.

«Непохитні претензії на Крим ілюструють нерозв’язність конфлікту, і важко уявити, що боротьба за півострів буде вирішена без подальшого кровопролиття», – зазначає видання.

Як припускають у The Washington Post, це загрожує багаторічним територіальним конфліктом на кшталт Карабаху або сектору Гази.

Тим не менш, деякі західні офіційні особи сподіваються, що угода щодо Криму може стати «ключем до припинення війни».

Втім, українська сторона відкидає цю ідею як небезпечну наївність, а російська влада каже, що «не погодяться на те, що належить їй».

Видання також наводить слова президента Володимира Зеленського про те, що повернення Криму Україні «означатиме відновлення справжнього миру». І додає, що для Путіна «анексія Криму стала опорою його спадщини, яка впаде, якщо він втратить півострів», тому будь-які спроби Києва повернути собі Крим «перейдуть червону межу, яку диктатор не зазнає».

The Washington Post також цитує слова колишнього начальника британського Генштабу, який заявив, що «Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим».

«Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використовувати тактичну ядерну зброю», – сказав колишній британський військовий.

Призначений Москвою очільник Криму Сергій Аксьонов після низки повідомлень про звуки вибухів на півострові заявив про роботу ППО над Сімферополем.

Кремль 8 грудня визнав, що окупований з 2014 року Кримський півострів є вразливим до українських атак.

Упродовж останніх місяців було кілька вибухів на російських військових об’єктах у Криму або поблизу них, у тому числі скоординована атака повітряних і надводних безпілотників на ключовий російський військово-морський порт у Севастополі.

У жовтні Керченський міст, що з’єднує півострів із Росією, був частково зруйнований під час нападу, який Москва приписує Україні.