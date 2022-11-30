Москва обіцяє фінансувати фільми про «Малоросію як історичну область Росії»

Міністерство культури Росії опублікувало 30 листопада теми фільмів, на зйомку яких у першу чергу виділять бюджетні гроші.

Гроші з бюджету спрямують, наприклад, на кіно про вчителів, лікарів, інженерів, робітників і військових, яке б «підвищувало їхній соціальний статус». Також за бюджетні гроші пропонують зняти фільм про Росію «як про сучасну, стабільну і безпечну державу, яка надає можливості для розвитку та самореалізації».

Крім того, російська влада хоче побачити у фінансованому бюджетом кіно деградацію Європи, єднання суспільства навколо підтримки армії та «Малоросію як історичну область Росії».

Фінансово підтримають також фільми про «протидію фашизму» та «героїзм і самовідданість російських військових під час спеціальної воєнної операції» в Україні.

Всього у списку 17 тем.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Російська влада придушує антивоєнні протести і карає за антивоєнні висловлювання. Діячам культури, які критикують вторгнення в Україну, забороняють виступати на російських сценах, звільняють із театрів та не знімають у фільмах.