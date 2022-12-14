У Кремлі заявили, що святкове перемирʼя «не стоїть на порядку денному»

Кремль заявляє, що не отримував від Києва жодних пропозицій щодо припинення бойових дій в Україні на час майбутніх свят, і припинення вогню не стоїть на порядку денному Москви.

«Ні, ніяких пропозицій ні від кого не надходило, і жодна тема такого роду не стоїть на порядку денному», – сказав речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 14 грудня, відповідаючи на запитання, чи зупинить Росія військові дії на Новий рік чи Різдво.

Пєсков також сказав, що «першочергове завдання – захистити людей в ЛНР і ДНР» (ідеться про частини територій Луганської та Донецької областей, контрольовані угрупованнями «ЛНР» та «ДНР» – ред.)

Різдво в Росії офіційно святкують 7 січня, і святкування зазвичай тривають з Нового року до Різдва.

В Україні державним святом є Різдво і за григоріанським (25 грудня), і за юліанським (7 січня) календарями.