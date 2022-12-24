Росія запустила по Україні майже третину закуплених в Ірану дронів – Буданов

Російські військові від літа придбали в Ірану 1700 безпілотників Shahed, їх постачають партіями, близько 540 цих дронів Росія вже запустила по Україні, заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times.

За словами Буданова, війська РФ запускають дрони під час ударів уздовж лінії фронту, по цивільній інфраструктурі: електростанціях, лініях електропередач і електропідстанціях.

Керівник ГУР зауважив, що більшість іранських БПЛА збивають, і вони не досягають цілей.

Видання відзначає, що іранські безпілотники – недорогі. В Ірані, за словами Буданова, собівартість виробництва становить близько 7000 доларів за одиницю, хоча незрозуміло, скільки Іран стягує з Росії за зброю.

Водночас, як повідомив керівник ГУР, Іран поки що не передав Росії свої балістичні ракети, про що раніше застерігала українська влада.

«Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що як тільки Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться», – сказав Буданов.

24 грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав знищувати виробництва іранської зброї, яку передають Росії, а також арештовувати постачальників.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.