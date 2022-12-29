Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Росія відкидає мирний план Зеленського» – посол Британії про ракетний удар по України

Мелінда Сіммонз вказала на те, що ракети були націлені в тому числі на Київ і Львів, є постраждалі серед цивільних

Амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз однією з перших прокоментувала ракетний удар по українських регіонах 29 грудня.

Вона вказала на те, що ракети були націлені в тому числі на Київ і Львів, є постраждалі серед цивільних.

«Росія відкидає мирний план президента України Володимира Зеленського. Росія не хоче миру з Україною. Росія хоче підкорення України», – заявила Сіммонз.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні вранці 29 грудня. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, над територією України було зафіксовано понад 120 ракет. Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих у Києві.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG