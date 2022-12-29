Масована ракетна атака: влада Києва повідомила про трьох постраждалих

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих внаслідок російської ракетної атаки.

«На даний момент троє постраждалих у Києві. В тому числі – 14-річна дівчина. Всіх госпіталізували», – написав він у телеграмі.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.



Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль, додав Кличко.

Влада Києва раніше повідомила, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі.

По всій території України оголошена повітряна тривога. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська масовано атакують Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Читайте також – На Одещині уламки ракети потрапили в житловий будинок – Тимошенко

Оперативне командування «Південь» вранці 29 грудня повідомляло, що Росія вивела в Чорне море ракетоносії і має готові до пуску 20 ракет.

За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.