Будинки, підприємство, дитячий майданчик – КМВА повідомила про перші наслідки удару по Києву

Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки ракетного удару по столиці станом на 9:30 ранку 29 грудня:

«Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі».

Інформацію про постраждалих місцева влада наразі уточнює.

Російська ракетна атака по Україні триває. У кількох регіонах працюють сили протиповітряної оборони. Раніше КМВА повідомила про роботу протиповітряної оборони в столиці.