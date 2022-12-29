У Харкові пролунала низка вибухів – Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про низку вибухів в місті.

«Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти у Слобідському районі. По яких об'єктах били та чи є постраждалі – інформація поки що уточнюється», – написав він у телеграмі.

Про удари з боку російських військ також повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



По всій території України оголошена повітряна тривога.

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Оперативне командування «Південь» вранці 29 грудня повідомляло, що Росія вивела в Чорне море ракетоносії і має готові до пуску 20 ракет.

За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.