Влада повідомила роботу ППО на Львівщині

Голова ОВА Максим Козицький підтвердив роботу ППО на Львівщині.



«У Львівській області працює ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях!», – написав він у телеграмі.



У соцмережах раніше повідомляли про звуки вибухів у Львові.

Повітряна тривога оголошена по всій території України.

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Оперативне командування «Південь» вранці 29 грудня повідомляло, що Росія вивела в Чорне море ракетоносії і має готові до пуску 20 ракет.

За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.