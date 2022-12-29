На Одещині уламки ракети потрапили в житловий будинок – Тимошенко

На Одещині уламки ракети потрапили в житловий будинок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Одеська область, село Степове. Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки уточнюються», – написав він у телеграмі.
Раніше в Одеській ОВА повідомили про роботу ППО в області.
По всій території України оголошена повітряна тривога.
Читайте також – Масована ракетна атака з різних напрямків: на півдні сили ППО збили щонайменше 5 ракет
Оперативне командування «Південь» вранці 29 грудня повідомляло, що Росія вивела в Чорне море ракетоносії і має готові до пуску 20 ракет.
За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ