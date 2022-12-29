На Одещині уламки ракети потрапили в житловий будинок – Тимошенко

На Одещині уламки ракети потрапили в житловий будинок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Одеська область, село Степове. Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки уточнюються», – написав він у телеграмі.

Раніше в Одеській ОВА повідомили про роботу ППО в області.

По всій території України оголошена повітряна тривога.

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Оперативне командування «Південь» вранці 29 грудня повідомляло, що Росія вивела в Чорне море ракетоносії і має готові до пуску 20 ракет.

За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.