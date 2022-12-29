Над Україною «більше 120 ракет» – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував масований ракетний обстріл, що триває вранці 29 грудня.

За даними Подоляка, над територією України наразі «більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних».

«Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для Росії» і про небажаність провокацій», – зіронізував представник Офісу президента.

Наразі відомо про щонайменше двох постраждалих внаслідок ракетного удару Росії в Києві. У кількох регіонах працюють сили протиповітряної оборони. Повітряна тривога в усіх регіонах України триває.