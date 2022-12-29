Садовий: 90% Львова залишилися без світла

Мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що 90% міста залишилися без світла.



«90% міста – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням», – написав він у телеграмі.



Після вибухів у Києві міський голова Віталій Кличко також попередив про можливі перебої зі світлом.

Він закликав зарядити телефони та зробити запас води.

По всій території України оголошена повітряна тривога.

Раніше голова ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО на Львівщині. Влада Києва повідомила, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі.

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Оперативне командування «Південь» вранці 29 грудня повідомляло, що Росія вивела в Чорне море ракетоносії і має готові до пуску 20 ракет.

За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.