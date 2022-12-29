Дані з усіх регіонів про масовану ракетну атаку Росії по Україні (оновлюється)

29 грудня Росія з самого ранку розпочала масовану ракетну та дронову атаку по всіх містах України. Українські сили ППО дають відсіч. Радіо Свобода збирає тут інформацію про цей черговий воєнний злочин Російської Федерації.

Повітряну тривогу 29 рудня спочатку оголосили о 5:33 ранку у південних областях України. Оперативне командування «Південь» повідомило, що Росія вивела в Чорне море ракетоносії і має готові до пуску 20 ракет.

До 8-ї години ранку повітряна тривога охопила усю територію України.

Після 10-ї ранку очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що за ракетами російська армія запустила ще й іранські дрони.

Загалом повітряна тривога в Україні вранці 29 грудня тривала майже 5 годин.

Які наслідки масованої російської атаки: інформація по містах і регіонах:

Київ

Над Києвом ППО знищили 16 ракет, повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Уточнення від сил ППО - вже 16 ракет знищили над Києвом», – написав він у телеграмі.

Влада Києва раніше повідомила, що уламками збитих ракет пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі.

За даними Кличка, постраждали троє людей, серед них – 14-річна дівчина.

«Всім надається допомога. На місці працюють рятувальники. От так виглядає передноворічний терор росії», – написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він виклав у телеграмі фотографії наслідків атаки.

Віталій Кличко наголошує, що в столиці можуть бути перебої зі світлом, і закликає зарядити телефони та зробити запас води.

40% споживачів наразі не мають електроенергії, повідомив мер столиці після завершення повітряної тривоги .

«У зв'язку із необхідними заходами безпеки, що вживаються енергетиками... Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання», – заявив він.

Водночас, за даними міського голови, тепло- і водопостачання в Києві працюють у штатному режимі. Виняток становлять будинки, де через відсутність енергопостачання не працюють котельні.

Харків

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про низку вибухів в місті.

«Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти у Слобідському районі. По яких об'єктах били та чи є постраждалі – інформація поки що уточнюється», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар чотирьох ракет по Харкову, під прицілом – критична інфраструктура.

«Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом – критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», – написав він у телеграмі.

Одеса

Над Одещиною сили ППО збили 21 ракету, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета. Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя, постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

Марченко також повідомив про пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок влучань. Він попередив, що в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Уламки ракети потрапили в житловий будинок одного із сіл, написав у телеграмі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Львів

Мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що 90% міста залишилися без світла.



«90% міста – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням», – написав він у телеграмі.

Івано- Франківщина

Російська ракета прилетіла у приватний будинок в одному із сіл, але не вибухнула. Дивом ніхто не постраждав, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук поки не повідомила про це. Вона лише закликала прикарпатців не піддаватися паніці й пообіцяла надати інформацію згодом.

Рух потягів

Внаслідок російської ракетної атаки відбулося часткове знеструмлення на певних ділянках «Укрзалізниці». Деякі потяги рухаються із запізненням, повідомила пресслужба перевізника.

«Станом на 10:30 маємо часткові знеструмлення на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині», – йдеться в повідомленні.

Затримки в понад 30 хвилин сталися на рейсах:

№7/8 Одеса – Харків (+3 год 30 хв)

№65/66 Умань – Харків (+1 год 25 хв)

№1/2 Харків – Івано-Франківськ (+1 год 03 хв)

№111/112 Київ – Ізюм (+46 хв)

№11/12 Львів – Одеса (+43 хв)

№45/46 Харків – Ужгород (+35 хв)

№61/62 Харків – Одеса (+33 хв)

№129/130 Кременчук – Ворохта (+30 хв)

«Резервні тепловози працюють, пасажирів з Інтерсіті+ до Краматорська ми пересаджуємо до резервних вагонів далекого сполучення під теплотягою. Жодного скасованого рейсу, продовжуємо рух», – повідомляє «Укрзалізниця».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ранковий масований ракетний обстріл 29 грудня.

За даними Подоляка, над територією України «більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних».

«Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для Росії» і про небажаність провокацій», – зіронізував представник Офісу президента.

У ніч на 29 грудня російські війська атакували дронами Харків та Дніпропетровську область. Більшість БПЛА збили. По Кураховому та Соледару на Донеччині російська армія завдала ракетного удару.

За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.

За добу ЗСУ знищили майже 800 російських окупантів і 10 БПЛА, повідомляє українськи й Генштаб у Facebook. А загалом, за даними українського командування, Росія вже втратила понад 104,5 тисячі солдатів, понад 2 тисячі артилерійських систем та понад 1700 БПЛА.

Росія не надає оперативних даних про втрати своєї армії у війні проти України. Міністр оборони Росії Шойгу називає їх «незначними».

Поки триває війна журналісти не мають можливості належно верифікувати повідомлення військових відомств України і Росії.