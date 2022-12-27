Війська РФ вдруге за місяць обстріляли пологове відділення лікарні в Херсоні – Тимошенко

Російські війська знову обстріляли пологове відділення лікарні в Херсоні, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебувають 5 жінок після пологів», – написав він у телеграмі.



За його словами, дивом ніхто не постраждав.

10 грудня, як повідомляв Кирило Тимошенко, російські війська влучили в пологове відділення лікарні. Тоді була пошкоджена будівля, люди не постраждали. Невідомо, чи війська РФ 27 грудня влучили в ту ж лікарню.

Після деокупації українськими війська правобережжя Херсонщини, в тому числі Херсона, війська РФ регулярно обстрілюють цю територію.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.