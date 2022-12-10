Війська РФ влучили в пологове відділення лікарні – влада про черговий обстріл Херсона

Російські війська вчергове обстріляли деокупований Херсон – влучили в пологове відділення лікарні, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Херсон.Окупанти обстріляли медичний заклад! Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено», – написав він у телеграмі.



За його даними, медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали.

Hаніше Кирило Тимошенко повідомив, що минулої доби – 9 грудня –російські війська 51 раз обстріляли територію Херсонської області, постраждали житлові квартали, а також лікарня, магазини та складські приміщення.

Після деокупації українськими війська правобережжя Херсонщини, в тому числі Херсона, війська РФ регулярно обстрілюють цю територію.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 4 грудня підтвердили 6 702 випадки загибелі і 10 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.