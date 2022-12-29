На Прикарпатті, окрім приватного будинку, є влучання в один з енергетичних об’єктів – влада

На Прикарпатті, окрім пошкодження приватного будинку, є влучання в один з енергетичних об’єктів, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.



«Ворог влучив в один із енергетичних об’єктів області, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 50 м.кв. Станом на 11.25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає. Ще одна ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав», – написала вона у телеграмі.



За її словами, також в області зафіксували падіння ракет, які згодом знешкодять.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що після масованої ракетної атаки є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж. За його словами, станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеській та Київській областях, тому відбуватимуться аварійні відключення світла.

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Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.