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Попередньо, Росія випустила по Україні 69 ракет, Сили оборони збили 54 – Залужний

Рятувальники біля будинку, пошкодженого російською ракетою, Київ, 29 грудня

Попередньо, Росія випустила по Україні 69 ракет вранці 29 грудня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети», – заявив Залужний у своїх соцмережах.

За його даними, для цього удару Росія задіяла крилаті ракети повітряного та морського базування, а також зенітні керовані ракети до ЗРК С-300. Атака була спрямована по об’єктах енергетичної інфраструктури.

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Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Влада Києва повідомила, що уламками збитих ракет пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі, а також промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. За даними мера, постраждали троє людей, серед них – 14-річна дівчина.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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