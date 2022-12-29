Попередньо, Росія випустила по Україні 69 ракет, Сили оборони збили 54 – Залужний

Попередньо, Росія випустила по Україні 69 ракет вранці 29 грудня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети», – заявив Залужний у своїх соцмережах.

За його даними, для цього удару Росія задіяла крилаті ракети повітряного та морського базування, а також зенітні керовані ракети до ЗРК С-300. Атака була спрямована по об’єктах енергетичної інфраструктури.

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Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Влада Києва повідомила, що уламками збитих ракет пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі, а також промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. За даними мера, постраждали троє людей, серед них – 14-річна дівчина.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.