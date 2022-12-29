40% споживачів у Києві без електроенергії через заходи безпеки – Кличко 

Після ракетної атаки на Київ 40% споживачів наразі не мають електроенергії, повідомив мер столиці Віталій Кличко 29 грудня.

«40% споживачів столиці після ракетної атаки – без світла. У зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання», – заявив він.

Водночас, за даними міського голови, тепло- і водопостачання в Києві працюють у штатному режимі. Виняток становлять будинки, де через відсутність енергопостачання не працюють котельні.

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Після вибухів у Києві міський голова Віталій Кличко попереджав про можливі перебої зі світлом. Він закликав зарядити телефони та зробити запас води.

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

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Влада Києва повідомила, що уламками збитих ракет пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі, а також промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. За даними мера, постраждали троє людей, серед них – 14-річна дівчина.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.