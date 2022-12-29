Кілька рейсів «Укрзалізниці» затримуються через знеструмлення в кількох областях

Через часткові знеструмлення деякі рейси «Укрзалізниці» прямують із затримками, повідомила пресслужба перевізника.

«Станом на 10:30 маємо часткові знеструмлення на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині», – йдеться в повідомленні.

Затримки в понад 30 хвилин сталися на рейсах:

№7/8 Одеса – Харків (+3 год 30 хв)

№65/66 Умань – Харків (+1 год 25 хв)

№1/2 Харків – Івано-Франківськ (+1 год 03 хв)

№111/112 Київ – Ізюм (+46 хв)

№11/12 Львів – Одеса (+43 хв)

№45/46 Харків – Ужгород (+35 хв)

№61/62 Харків – Одеса (+33 хв)

№129/130 Кременчук – Ворохта (+30 хв)

«Резервні тепловози працюють, пасажирів з Інтерсіті+ до Краматорська ми пересаджуємо до резервних вагонів далекого сполучення під теплотягою. Жодного скасованого рейсу, продовжуємо рух», – додала компанія.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні вранці 29 грудня. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, над територією України було зафіксовано понад 120 ракет. Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих у Києві.