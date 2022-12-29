Кличко: над Києвом збили 16 ракет

Над Києвом знищили 16 ракет, повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Уточнення від сил ППО - вже 16 ракет знищили над Києвом.», – написав він у телеграмі.

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Влада Києва раніше повідомила, що уламками збитих ракет пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. За даними мера,постраждали троє людей, серед них – 14-річна дівчина.

По всій території України оголошена повітряна тривога. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська масовано атакують Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.