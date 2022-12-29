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Над Одещиною сили ППО збили 21 ракету – ОВА

Максим Марченко також повідомив про пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок влучань.

Над Одещиною сили ППО збили 21 ракету, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета. Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя, постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

Марченко також повідомив про пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок влучань. Він попередив, що в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що над територією України наразі «більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних». Українські військові наразі не надавали таких даних.

По всій території України оголошена повітряна тривога. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська масовано атакують Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Оперативне командування «Південь» вранці 29 грудня повідомляло, що Росія вивела в Чорне море ракетоносії і має готові до пуску 20 ракет.

За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.

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