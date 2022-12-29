Над Одещиною сили ППО збили 21 ракету – ОВА

Над Одещиною сили ППО збили 21 ракету, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета. Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя, постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

Марченко також повідомив про пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок влучань. Він попередив, що в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що над територією України наразі «більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних». Українські військові наразі не надавали таких даних.

По всій території України оголошена повітряна тривога. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська масовано атакують Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Оперативне командування «Південь» вранці 29 грудня повідомляло, що Росія вивела в Чорне море ракетоносії і має готові до пуску 20 ракет.

За даними Офісу президента, від 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет, кожна п’ята з них – із моря.