Влада повідомила про удар чотирьох ракет по Харкову, під прицілом – критична інфраструктура

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар чотирьох ракет по Харкову, під прицілом – критична інфраструктура.

«Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом – критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», – написав він у телеграмі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов раніше повідомляв про низку вибухів в місті.

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.