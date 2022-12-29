ОП: на Прикарпатті російська ракета прилетіла в будинок – фото

На Прикарпатті російська ракета прилетіла в будинок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж», – написав він у телеграмі.



Водночас в Івано-Франківській ОВА наразі про це не повідомляють.

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Влада Києва повідомила, що уламками збитих ракет пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі, а також промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. За даними мера, постраждали троє людей, серед них – 14-річна дівчина.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.