ОВА: на Київщині є «незначні руйнування» житлових будівель

На Київщині є «незначні руйнування» житлових будівель, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«У нас є руйнування житлових будівель незначні у Крюківщині, це Вишнева територіальна громада. Вже можемо говорити про десять будинків, які залишилися без вікон, є руйнування дахів, але немає постраждалих. Також у Вишгородському районі – один будинок, який постраждав. І у місті Глевасі також є руйнування медичного закладу незначні, постраждалих немає», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили над Київською областю близько 20 ракет, додав Кулеба.

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Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Відомо про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Влада Києва повідомила, що уламками збитих ракет пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі, а також промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. За даними мера, постраждали троє людей, серед них – 14-річна дівчина.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.