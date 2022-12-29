На Харківщині через російські ракетні атаки загинула людина, є поранені – ОВА

На Харківщині через російські ракетні атаки загинула людина, ще двоє поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



«В області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлені на об’єкти нашої критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані», – написав він у телеграмі.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що під час масованої ракетної атаки російські війська завдали удару по Харкову. За попередніми даними, були прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах.

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Українські військові повідомили, що Росія випустила по Україні 69 ракет, 54 з них збили.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.