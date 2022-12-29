ОП: у Херсоні через російські обстріли пошкоджений кардіологічний диспансер, є постраждалі

У Херсоні внаслідок російських обстрілів пошкоджений обласний кардіологічний диспансер, дві людини постраждали, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Майже щодня під обстрілами медичні заклади. Днями це був пологовий будинок. Сьогодні внаслідок російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер. Постраждало 2 людей – охоронець та працівник котельні», – написав він у телеграмі.

За його даними, в будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.