Посол розповів, коли український завод Bayraktar зможе випускати перші безпілотники

Завод із виробництва безпілотників Bayraktar зможе запрацювати в Україні упродовж двох років. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Думаю, що при нормальних розкладах упродовж двох років він вже буде випускати самі безпілотники», – зазначив дипломат.

Наразі, за його словами, турецькі фахівці «завершують проєктно-кошторисну документацію», необхідну для запуску такого підприємства.

«Деталі ми зараз не розкриваємо, поки не запущений завод... Зараз є певні технічні деталі, пов’язані з безпекою перш за все. Тому що російська сторона вже заявила про те, що це (завод – ред.) буде об’єктом для можливих атак. Друге – це питання, пов’язане з електропостачанням і з іншими технічними деталями», – пояснив Боднар.

Як додав український посол, будівництво в Україні заводу із виробництва безпілотників Bayraktar, а також Центру із підготовки і вивчення нових безпілотних літальних апаратів є «досить серйозним вкладом у зміцнення оборонного і технологічного потенціалу України».

13 грудня Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співпрацю в сфері високих технологій, що передбачає будівництво заводу Bayraktar в Україні. Документ підтримали 332 народних депутати, проти не виступив жоден.

26 жовтня 2021 року Збройні сили України вперше застосували в районі проведення ООС на Донбасі бойовий розвідувально-ударний безпілотний комплекс «Байрактар», придбаний у Туреччини.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ знищували техніку та живу силу противника з допомогою «Байрактарів», а поставки турецьких безпілотників стали викликати невдоволення Москви. У результаті Туреччина засекретила продаж «Байрактарів» Києву.