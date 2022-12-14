Рада ратифікувала угоду з Туреччиною, що передбачає будівництво заводу Bayraktar в Україні

Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співпрацю в сфері високих технологій – таке рішення народні депутати ухвалили 13 грудня.

Документ підтримали 332 народних депутати, проти не виступив жоден.

Йдеться про угоду, яку Київ та Анкара підписали на початку лютого 2022 року. Це рамковий документ, який встановлює обов’язки сторін, в тому числі для «покращення інвестиційного клімату для турецьких компаній в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі».

На початку лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що одним із прикладів втілення угоди буде будівництво заводу Bayraktar в Україні для виробництва безпілотників, а також навчального центру.