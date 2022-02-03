Рамкова угода з Туреччиною, яка передбачає будівництво заводу Bayraktar, буде підписана 3 лютого – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 3 лютого в рамках візиту до України делегації з Туреччини буде підписана рамкова угода між країнами, що, зокрема, передбачає будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні.

Під час брифінгу 3 лютого Резніков повідомив, що матиме зустріч із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром – спочатку тет-а-тет, а потім у складі делегацій.

«Планується сьогодні підписання рамкової угоди, вчора уряд схвалив текст цієї угоди, вона стосується співпраці Україна-Туреччина у сфері високих військових технологій. Підписувати від уряду України уповноважили мене. Після підписання цієї угоди ми направимо її для відповідних процедур на ратифікацію до Верховної Ради. Одним із прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar, який виготовляє безпілотники, які будуть виготовлятися саме в Україні і буде відповідно створено навчальний центр, який готуватиме наших льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій», – сказав міністр.

Він нагадав, що, за рішенням турецької компанії, яка виробляє Bayraktar, наступне покоління використовуватиме українські двигуни виробництва «Мотор Січ».

«Це вже, по суті, будуть українсько-турецькі Bayraktar з точки зору технологічного наповнення. Ну і відповідно застосовуватися вони будуть у Збройних силах України і Туреччини і тих країн, які будуть мати бажання їх придбати», – додав голова МОУ.

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На початку листопада надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив в інтерв’ю Радіо Свобода про плани налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів «Байрактар» в Україні.

26 жовтня Збройні сили України вперше застосували бойовий розвідувально-ударний безпілотний комплекс «Байрактар», придбаний у Туреччини, в районі проведення ООС на Донбасі.

У листопаді міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна планує купити додаткові «Байрактари» в 2022 році.