В Україні хочуть почати повномасштабне виробництво «Байрактарів» – посол

В Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів «Байрактар», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, виробничі потужності, на яких виробляють безпілотники у Туреччині, «досить заповнені», тому турецька сторона зацікавлена у відкритті нового заводу з виробництва безпілотників.

«Вже роботи ведуться щодо того, аби виділити відповідну земельну ділянку, щоб розпочати предметні роботи зі спорудження цього центру збереження і ремонту. І так само паралельним треком ідуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва «Байрактарів» в Україні. Я не скажу конкретних часових рамок, щоб не створювати помилкове враження для наших глядачів чи слухачів, але, насправді, роботи ідуть досить швидкими темпами і це точно не роки, а місяці», – сказав посол в розмові з проєктом Радіо Свобода Донбас Реалії.

За його словами, йдеться про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів «з нуля», які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн.

«Байрактари» зацікавили зараз багато країн, і вже є попередні контракти з деякими європейськими державами. Киргизстан, наприклад, так само закуповує їх. І виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересі турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу», – заявив Василь Боднар.

26 жовтня Збройні сили України вперше застосували бойовий розвідувально-ударний безпілотний комплекс «Байрактар», придбаний у Туреччини, в районі проведення ООС на Донбасі.