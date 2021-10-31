Українські військові вперше застосували «Байрактар ТБ2» – турецький ударний безпілотник. За допомогою дрона бійці ЗСУ знищили ціль на окупованій частині Донбасі.

Які ще безпілотники використовує українська армія? Які БПЛА відправляє на Донбас Росія? Як виглядає сучасна війна дронів? Яку російську зброю мають бойовики проросійських угруповань «ДНР» і «ЛНР» проти безпілотників?

Все про Bayraktar TB2. Військове співробітництво України та Туреччини.