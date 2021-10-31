Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Події

ЗСУ знищують російську техніку безпілотниками на окупованому Донбасі

Українські військові вперше застосували «Байрактар ТБ2» – турецький ударний безпілотник. За допомогою дрона бійці ЗСУ знищили ціль на окупованій частині Донбасі.
Які ще безпілотники використовує українська армія? Які БПЛА відправляє на Донбас Росія? Як виглядає сучасна війна дронів? Яку російську зброю мають бойовики проросійських угруповань «ДНР» і «ЛНР» проти безпілотників?
Все про Bayraktar TB2. Військове співробітництво України та Туреччини.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG