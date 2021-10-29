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Україна використовує зброю лише для захисту своєї території та не порушує жодних домовленостей – Зеленський

«Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо», каже президент України

Збройні сили України використовують наявне у них озброєння лише для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника, цитує сайт Офісу президента Володимира Зеленського під час його спілкування з журналістами в Одесі.

«Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо. До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна», – сказав президент, відповідаючи на запитання щодо реакції окремих держав на застосування українськими військовими безпілотного літального апарата «Байрактар» у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Зеленський наголосив, що безпілотні літальні апарати Україна використовує лише для захисту.

«Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом», – сказав президент.

27 жовтня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що постачання турецьких безпілотників Bayraktar TB2 в Україну може призвести до дестабілізації ситуації на Донбасі.

Посольство США в Україні у своїй заяві сьогодні вказало, що офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію на Донбасі, «не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості».

26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що турецький безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала українських військових.

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