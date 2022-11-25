ГУР повідомило результати роботи супутника, на який зібрав гроші «Фонд Притули»

Супутник ICEYE та доступ до бази даних, які надали розвідці «Благодійний фонд Сергія Притули», дозволили провести космічну розвідку близько 150 районів розташування російських військ – про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони 25 листопада.

«Загалом, завдяки проекту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК «Іскандер», ЗРК «С-300», ЗРГК «Панцир-С1», ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога», – перерахували в розвідці.

Читайте також: Резніков розповів, як працює «народний супутник»

Управління додає, що супутник дозволив визначати місця розміщення російських військових в лісі, за будь-якої погоди та вночі, а також виявляти позиції російських засобів протиповітряної оборони для подальшого ураження.

У червні фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар», які збиралися закупити для Повітряних сил ЗСУ. Ціллю було зібрати 500 млн грн за тиждень. За добу вдалося зібрати 366 млн, збір продовжився і 24 червня фонд Притули зібрав 600 млн. Цих коштів було достатньо для купівлі чотирьох безпілотників. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безкоштовно.

18 серпня стало відомо, що кошти, які фонд Сергія Притули зібрав на купівлю безпілотників Bayraktar, підуть на купівлю супутника і доступу до бази даних компанії ICEYE.