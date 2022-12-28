«Росія не знала, що Україна має такий потенціал»: значення українських атак на російську авіабазу «Енгельс​​»

Російські військові розосередили літаки з аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ після вибухів там у ніч на 26 грудня, повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Західні військові експерти вважають, що хоча удари по російських авіабазах, розташованих далеко від українських кордонах, не завдали великої шкоди Росії, вони показали, що можливості України зростають, а Росії – зменшуються. Думки аналітиків зібрав «Голос Америки».

Удари українських безпілотників по авіабазі «Енгельс» у Саратовській області РФ свідчать про те, що у Росії «немає безпечного притулку» для своєї стратегічної авіації, констатує американський генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Марк Гертлінг.

«Україна має ударний потенціал, про який Росія не знала», – наголосив колишній генерал для телеканалу CNN.

Гертлінг каже, що найголовніше те, що «Енгельс-2 » є базою для літака Tу-160, що називається бомбардувальником зворотного вогню. Цей літак, за його словами, здатний запускати кілька крилатих ракет. І це ті ракети, які були запущені по українській інфраструктурі з-за меж України.

В результаті українських атак ці літаки тепер «переміщено далі на схід Росії на 4000 миль від українського кордону», і запускати їх звідти буде набагато складніше і дорожче, стверджує Гертлінг.

Україна прокоментувала

Російські військові розосередили літаки з аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ після вибухів там у ніч на 26 грудня, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Після вчорашніх відомих подій бачимо, що літаки там розосереджені, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром «Енгельс». Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати», – сказав Ігнат.

За його словами, після згаданих подій під вечір 26 грудня активність російської авіації було суттєво було зменшено. «Можливо, окупанти не могли отямитися від тієї «бавовни», що відбувалася», – сказав речник.

«Це означає, що системи протиповітряної оборони не такі хороші – жодні радари не зафіксували дрон і його не збили», – написав у Twitter радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Яке це має значення?

На думку західних аналітиків, з якими спілкувався кореспондент газети New York Times, удари по цілях у глибині російської території свідчать про те, що в Україні вважають, що армія Кремля воює на межі своїх можливостей і не може ( окрім ядерного удару) завдати істотно більшої шкоди, ніж уже завдала.

Західні аналітики вважають, що оскільки деякі крилаті ракети запускаються з бомбардувальників, які злітають з аеродромів, постраждалих під час атак, частина ракет могла бути знищена під час цих ударів, тобто Київ міг завдати превентивних ударів, які можуть зберегти українську інфраструктуру.

Як зауважують у NYT, в Україні вважають, що Росія, окрім ядерного удару, не може зашкодити України набагато більше, ніж вона це вже робить, тому знищення ракетного потенціалу переважає занепокоєння щодо ескалації.

Американське видання наводить слова полковника у відставці Сергія Грабського, який заявив, що на удари по аеродромах, паливних цистернах і складах боєприпасів не було відповіді, тому ще «росіяни просто не мають для цього можливостей».

Голова військової розвідки України Кирило Буданов також зауважив в інтерв’ю українським медіа, що Росія запускає хвилі від 70 до 75 ракет з інтервалом приблизно в тиждень, але час між ударами зростає. На його думку, це свідчить про те, що «вони закінчуються».

Американська газета пише, що Сполучені Штати та Україна домовилися, що Київ не буде завдавати ударів по цілях у Росії зі зброї, яку надають США. Але американські посадовці уточнили, що не будуть заперечувати проти того, щоб Україна завдавала ударів по російських військових об’єктах власною зброєю.

NYT зауважує, що нещодавно український державний військовий підрядник заявив, що розробив безпілотник дальньої дії, який, теоретично, зможе вразити Москву.

Тим часом Росія заявила, що для ударів по авіабазах 5 грудня Україна використовувала реактивні розвідувальні безпілотники радянських часів.

Американський Інститут вивчення війни повідомив у своєму звіті, що російські військові блогери, реагуючи на удари по російських воєнних цілях глибоко в тилу, критикують керівництво Росії й вимагають активніших дій проти України.