Російська армія втратила понад пів тисячі військових за добу – дані ЗСУ

Російська армія втратила близько 550 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 грудня.

За даними ЗСУ, загальні втрати Росії сягнули близько 103 770 військових від 24 лютого. Крім того, українське командування оцінило втрати російської техніки:

3 017 танків (+1)

6 037 бойових броньованих машин (+13)

1 999 артилерійських систем (+1)

418 реактивних систем залпового вогню

212 засобів протиповітряної оборони

283 літаки

267 гелікоптерів

1 707 безпілотників оперативно-тактичного рівня

653 крилаті ракети

16 кораблів

4 660 автомобілів і автоцистерн (+8)

179 одиниць спеціальної техніки

Штаб додає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.