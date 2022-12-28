Кремль залучає окремих «воєнкорів» до своїх кампаній, щоб зберегти контроль над інфополем – ISW

Російська влада намагається інтегрувати окремих російських блогерів, які пишуть про війну в Україні, для просування своєї політики – про це йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни (ISW), оприлюдненому ввечері 27 грудня.

Як приклад ISW наводить інтерв’ю бойовика угруповання «ЛНР» Максима Фоміна, який пише в соцмережах під псевдо «Владлен Татарський», російському телебаченню.

«Кремль дедалі більше інтегрує обраних військових блогерів до своїх інформаційних кампаній, ймовірно, в спробі зберегти домінування свого наративу в інформаційному просторі. Відомий російський військовий блогер, який брав участь у бойових діях в окупованій Донецькій області, дав інтерв’ю на близько 20 хвилин російському федеральному каналу, яке просуває ключові кремлівські наративи щодо мобілізації та підтримки воєнних зусиль», – констатують дослідники.

Читайте також: ISW прогнозує труднощі в просуванні армії РФ у районі Бахмута та ймовірну тактичну чи оперативну паузу

Тези Фоміна в цьому інтерв’ю, згідно зі звітом, відповідають останнім заявам президента Володимира Путіна та міністерства оборони Росії щодо проблем із мобілізацією та підтримки війни, ймовірно, спрямованим на підготовку російського суспільства до затяжної війни.

На думку аналітиків, Кремль посилив зусилля з апропріації військових блогерів, залучаючи їх до роботи на владних посадах, що «дозволяє їм посилювати деякі елементи офіційної риторики».

Напередодні ISW вказав на те, що російські військові блогери, реагуючи на удари по російських військових цілях глибоко в тилу, критикують керівництво Росії і вимагають активніших дій проти України.