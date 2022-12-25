ISW прогнозує труднощі в просуванні армії РФ у районі Бахмута та ймовірну тактичну чи оперативну паузу

Експерти Американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті кажуть, що швидкість просування російських військ в районі Бахмута, ймовірно, сповільнилася в останні дні, хоча «ще зарано судити про те, чи досяг кульмінації російський наступ з метою захоплення Бахмута».

«Російські блогери визнали, що українським силам у районі Бахмута вдалося трохи сповільнити темпи наступу росіян навколо Бахмута та навколишніх населених пунктів… Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу», – йдеться у звіті.

Повідомлення про тяжкі втрати групи Вагнера в районі Бахмута в останні тижні також, ймовірно, вплинули на нинішні оперативні можливості російських сил у цьому районі, вказують американські аналітики.

«Нестача особового складу та боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить їй у найближчій перспективі зберегти нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута», – наголошують у ISW.

Днями британська розвідка заявила, що за останній тиждень російські сили дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут, але є сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів.

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє, що на Бахмутському напрямку армія РФ нині продовжує вести штурмові дії.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

Бахмутський напрямок вважається однією з найбільш гарячих точок фронту.