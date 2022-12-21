Британська розвідка сумнівається в успіхах армії РФ у веденні боїв у межах населених пунктів

У контексті ймовірного закріплення піхоти армії РФ у східних промислових районах Бахмута Донецької області британська розвідка висловлює сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів російськими військовими.

«За останній тиждень російські військові та проксі-сили Вагнера дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області. Російська піхота, імовірно, нині закріпилася в східних промислових районах міста, подекуди просунувшись в житловий район міста. Вуличні бої тривають. З червня 2022 року в районі Бахмута йшли затяті бої, але лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста. Відколи у липні 2022 року росіяни просунулися до Лисичанська та Сєвєродонецька, у війні не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах. Враховуючи, що бої в населених пунктах вимагають добре навченої піхоти з відмінним командуванням молодшого рівня, цей тип бою навряд чи сприятиме погано навченим бійцям Вагнера та мобілізованим резервістам російської армії», – йдеться в повідомленні, яке 21 грудня цитує Міністерство оборони Великої Британії.

За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку армія РФ нині продовжує вести штурмові дії.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.

Президент 20 грудня відвідав Бахмут і зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто.