ЗСУ за добу відбили атаки військ РФ в районах 25 населених пунктів – Генштаб

За минулу добу українські військові відбили атаки армії РФ в районах двадцяти п’яти населених пунктів.

«Серед них – Масютівка Харківської області, Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області», – повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Повідомляється, що авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів військ РФ.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів», – йдеться в повідомленні.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

Розпочалася триста перша доба російського широкомасштабного вторгнення.