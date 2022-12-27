«Больові точки для спільноти російських військових блогерів» – ISW про удари по цілях у тилу РФ

Російські військові блогери, реагуючи на удари по російських військових цілях глибоко в тилу, критикують керівництво Росії і вимагають активніших дій проти України, повідомляє в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Українські удари по законних військових об’єктах далеко в російському тилу продовжують залишатися больовими точками для спільноти російських військових блогерів», – заявили в ISW, коментуючи вибухи на авіабазі в Енгельсі у Саратовській області Росії в ніч з 25 на 26 грудня.

«Кілька відомих російських військових блогерів використали повідомлення Міноборони Росії про цей інцидент як можливість розкритикувати внутрішні можливості російської протиповітряної оборони і поставити під сумнів те, як російська влада поводиться і реагує на повідомлення про українські удари глибоко в російському тилу. Один військовий блогер, пов’язаний із «ПВК Вагнера», запитав, чому російська протиповітряна оборона лише «чудом» запобігає ударам «саме над аеродромом/військовою частиною», і зазначив, що аеродром «Енгельс» розташований на відстані 500 кілометрів вглиб російської території», – заявили аналітики.

В ISW додали, що колишній командир бойовиків і відомий російський військовий блогер Ігор Гіркін «саркастично привітав» російську протиповітряну оборону з активацією перед ударом по авіабазі і запитав, чому Росія пускає українські безпілотники так глибоко на свою територію.

«Кілька російських військових блогерів також розкритикували технічні можливості російських систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби і висловили стурбованість нездатністю російської влади захистити критично важливу російську інфраструктуру. Відомі голоси в провоєнному інформаційному просторі, ймовірно, продовжуватимуть використовувати атаки на внутрішню безпеку Росії, щоб критикувати російські військові можливості й керівництво та закликати до ескалації дій проти України», – заявили в ISW.

Напередодні в Міністерстві оборони Росії підтвердили повідомлення, які з’явилися вночі проти 26 грудня, щодо вибухів на військовому аеродромі в місті Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники.

Як стверджувало відомство, засоби протиповітряної оборони нібито збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули, авіатехніка не постраждала, заявили у міністерстві.

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Раніше російські медіа з посиланням на місцеві пабліки повідомляли про вибухи на російському аеродромі повітряно-космічних сил в Енгельсі.

Зокрема, телеграм-канал Baza з посиланням на місцевих жителів повідомляв, що в місті було чути сигнали повітряної тривоги та звуки вибухів. У спільноті «Енгельс-онлайн» у соцмережі «ВКонтакті» з’явилися фото, ймовірно, пожежі на аеродромі та 34-секундне відео, на якому чути потужний вибух, після якого спрацьовує сигналізація припаркованих машин. Відео схоже на зйомку із камери зовнішнього спостереження житлового будинку.

За інформацією Baza, площа пожежі після вибуху в Енегльсі становила 120 квадратних метрів.

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Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін написав у своєму телеграм-каналі, що відомості про подію на військовому об’єкті перевіряють силові структури. Він стверджує, що жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не було, цивільна інфраструктура не постраждала.

Аеродром в Енгельсі, від якого до найближчої території, підконтрольної Україні, близько 700 кілометрів, вже зазнавав атаки 5 грудня. На авіабазі розміщуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. З аеродрому, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні. Ту-95МС та Ту-160 – носії ядерної зброї та входять до складу російських сил стримування ядерної загрози. Супутникові знімки зафіксували ймовірне пошкодження бомбардувальника Ту-95 після атаки 5 грудня.

Того ж дня стало відомо про вибухи на авіабазі «Дягілєво» на околиці Рязані в Росії.

Українська сторона традиційно офіційно не коментуває причетність до атак на російській території.