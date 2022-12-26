Росія: через нові вибухи на аеродромі в Енгельсі загинули троє людей – Міноборони

Міністерство оборони Росії підтвердило повідомлення, які з’явилися вночі проти 26 грудня, щодо вибухів на військовому аеродромі в місті Енгельс у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, передає російська служба Радіо Свобода.

Як стверджує відомство, засоби протиповітряної оборони нібито збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули. Авіатехніка не постраждала.

Раніше російські медіа з посиланням на місцеві паблики повідомляли про вибухи на російському аеродромі повітряно-космічних сил в Енгельсі.

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Зокрема, телеграм-канал Baza з посиланням на місцевих жителів повідомляв, що в місті було чути сигнали повітряної тривоги та звуки вибухів. У спільноті «Енгельс-онлайн» у соцмережі «ВКонтакті» з’явилися фото, ймовірно, пожежі на аеродромі та 34-секундне відео, на якому чути потужний вибух, після якого спрацьовує сигналізація припаркованих машин. Відео схоже на зйомку із камери зовнішнього спостереження житлового будинку.

За інформацією Baza, площа пожежі після вибуху в Енегльсі становила 120 квадратних метрів.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін написав у своєму телеграм-каналі, що відомості про подію на військовому об’єкті перевіряють силові структури. Він стверджує, що жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не було, громадянська інфраструктура не постраждала.

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Аеродром в Енгельсі, від якого до найближчої території, підконтрольної Україні, близько 700 кілометрів, вже зазнавав атаки 5 грудня. На авіабазі розміщуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. З аеродрому, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні. Ту-95МС та Ту-160 – носії ядерної зброї та входять до складу російських сил стримування ядерної загрози. Супутникові знімки зафіксували ймовірне пошкодження бомбардувальника Ту-95 після атаки 5 грудня.

Того ж дня стало відомо про вибухи на авіабазі «Дягілєво» на околиці Рязані в Росії.

Українська сторона традиційно офіційно не коментує повідомлення про атаки на російській території. Непрямо атаки 5 грудня підтвердив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк – після повідомлень про вибухи він написав у твітері, що «земля кругла».